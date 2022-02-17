Лукашенко пригрозил Западу стать "вечным президентом" и назвал условия, при которых готов оставить власть

Лукашенко требует, чтобы "Беларусь сняли с мушки прицела".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может стать "вечным президентом", если "Запад продолжит атаковать Беларусь".

Об этом он сказал в четверг, 17 февраля, во время посещения белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" на полигоне Осиповицкий, сообщает БЕЛТА.

В то же время, Лукашенко назвал условия, при которых готов оставить власть.

"Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не будут переворачивать у нас здесь всяческими способами, как было в 2020 году, все будет законно (смена власти), аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят". Но если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным президентом", – резюмировал Лукашенко.

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией признать "ДНР" и "ЛНР" и что это будет совместное с Путиным решение.

Также Лукашенко заявил, что может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400 и Искандеры. Вооружение самопровозглашенный президент планирует купить или получить от РФ в подарок.

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