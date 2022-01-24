Лукашенко приказал усилить охрану границы Беларуси с Украиной из-за "новых вызовов"

Также у Лукашенко говорят, что охрана будет усилена, в частности, и чтобы на границах не было провокаций.
Александр Лукашенко принял решение об охране границы Беларуси органами пограничной службы в 2022 году. Особенно беспокоит Лукашенко украинское направление, где возможно "возникновение новых внешних вызовов".
Об этом пишет БЕЛТА.
Как рассказали в государственном пограничном комитете Беларуси, основные усилия по охране границы в 2022 году будут сосредоточены на участках, где, по мнению Минска, возможно "возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении".
"Перед органами пограничной службы стоят четкие задачи. В числе основных - повышение эффективности охраны государственной границы путем совершенствования инженерного и технического оборудования рубежей. Для выявления признаков подготовки провокаций и оперативного принятия мер по их пресечению будет вестись постоянный мониторинг обстановки в пограничном пространстве", – говорят в тамошнем Госпогранкомитете.
Также в планах завершения демаркации стыка границ Беларуси, Польши и Украины в Брестском районе.
"Органами пограничной службы, в частности, во взаимодействии с Министерством обороны, продолжится плановое наращивание ресурсов, включая мобилизационные", — сказано в сообщении.
Напомним, Лукашенко анонсировал "солидные" военные учения с РФ. Белорусскую сторону, в частности, беспокоит то, что Польша, Украина и страны Балтии укрепляют свои границы для предотвращения миграционного кризиса в своих государствах.
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