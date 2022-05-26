"Лукашенко привык к таким провокациям": Подоляк среагировал на его заявления и предостерег о "завершении карьеры"

"Лукашенко привык к таким провокациям": Подоляк среагировал на его заявления и предостерег о "завершении карьеры"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал типичным для белорусского руководства заявление самопровозглашенного президента государства Александра Лукашенко о создании оперативного командования войск на юге рядом с Украиной.

Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, однако если Лукашенко лично отдаст приказ о запуске ракет по территории Украины, то его "сногсшибательная карьера закончится очень неожиданно".

Об этом Подоляк заявил в эфире телеканала "1+1" вечером 26 мая.

"Мы совершенно точно контролируем ситуацию на белорусско-украинской границе и прекрасно понимаем все мотивы, которые побуждают господина Лукашенко к этим заявлениям. Это типично для них – для нынешнего белорусского руководства, это соответствующее поведение. Как "Собака на сене" – одновременно ты и хочешь, и не хочешь, можешь и не можешь", – прокомментировал советник главы ОП.

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"Я понимаю, что после сочинской встречи, когда было очень нужно показать единство в рамках так называемого союзного государства Россия-Беларусь, господин Лукашенко был у Путина. Я же понимаю, что Россия очень профессионально работает на территории Украины, профессионально воюет и поэтому она побуждает страны ОДКБ, прежде всего Беларусь, к более активным действиям. Им своих сил и резервов не хватает, поэтому они хотят задействовать какие-либо вооруженные силы любых других стран. Ну, против такой большой мощной страны как Украина должны воевать определенно с десяток стран, которые может ангажировать Российская Федерация, а потом сказать: "Смотрите, какая у нас мощная армия. Мы с Украиной справились благодаря вот такой вот хорошей команде", - рассказал Подоляк.

Что касается заявлений Лукашенко, советник главы ОП считает, что они делаются больше для партнеров самопровозглашенного президента. Если же белорусская армия все-таки решит вторгнуться в Украину, то это будет самоубийством.

"Что касается именно господина Лукашенко, то он привык за 25 лет своей власти к таким постоянным провокациям, к таким постоянным заявлениям. Это больше делается для его партнеров и тому подобное. Я считаю, что для белорусской армии это просто самоубийственно – зайти на территорию Украины", – сказал советник руководителя президентского офиса.

При этом он предположил, что с территории Беларуси в дальнейшем могут продолжаться запуски кралатых ракет по территории Украины.

"Вы понимаете, что если это сделает уже лично Лукашенко, то для него его сногсшибательная карьера, как его называют, последнего диктатора Европы очень и очень закончится для него неожиданно", – предостерег Подоляк.

ПОДОЛЯК: Карьера Лукашенко может закончиться неожиданно

Напомним, 26 мая Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженных сил Беларуси на южном, украинском, направлении. Он назвал это "условиями военного времени, но пока без войны".

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