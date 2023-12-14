Лукашенко призвал к переговорам и цинично заявил, что РФ спровоцировали на "конфликт"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине и цинично заявил, что агрессорку Россию спровоцировали на "конфликт".

Об этом белорусский диктатор заявил на заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, пишет БЕЛТА.

"Эта гнусная ситуация никому не нужна. И вы знаете, что сегодня Россия готова. И никогда не отказывалась от переговоров", — сказал Лукашенко.

Более того, он цинично заметил, что российскую сторону спровоцировали на конфликт. В частности, "дискриминируя в Украине граждан по национальному признаку".

"В России Путина толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. А как он должен поступить? Допрыгались, значит", — высказался диктатор.

Кроме того, он еще раз пел дифирамбы Москве и возвеличивал РФ, которая "ежемесячно, каждый год становится другой", "которая сегодня в силу определенных условий является цементирующей, объединяющей звеном всего постсоветского пространства".

Напомним, ранее Лукашенко выдал феерический бред об Украине и "бегстве" Зеленского. По его словам, Украина "все равно будет наша", что для США она уже отходит на второй план, а президент Владимир Зеленский якобы готовится покинуть страну.

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