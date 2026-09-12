Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проверяет армию на готовность к войне. В то же время, диктатор заявляет, мол, нападать на соседние государства не планирует.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На днях Лукашенко посетил Обуз-Лесновский общевойсковой полигон на западе страны. Он заявил, что белорусские вооруженные силы будут проходить проверку готовности «к мобилизации», потому что армия нуждается в «обновлении». По его словам, власти уже проверили танковые и мотострелковые части, а сейчас артиллерийские бригады.

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Диктатор подчеркнул, что Беларусь всегда должна быть готова к своевременному и адекватному ответу. В то же время, отмечает Лукашенко, якобы не намерен нападать на соседние государства, назвав такое нападение как «равнозначное смерти».

Белорусский лидер заявил, что республика не выигрывает конфликт с неопределенными соседними государствами и что Минск не хочет вступать в войну. Впрочем, дерзко отметил, что Беларусь обязана защищать свою землю и народ. В свою очередь, министр обороны Виктор Хренин сказал Лукашенко, что белорусские вооруженные силы готовы к развертыванию в случае войны.

«С 2022 года Лукашенко сопротивляется тому, чтобы позволить России задействовать Вооруженные силы Беларуси для поддержки российских операций в Украине или массовой вербовки белорусов в российскую армию, в то же время избегая риторики Кремля, изображающей Украину как угрозу для Беларуси», — подытожили в ISW.

Напомним, накануне Лукашенко заявил о возможной мобилизации в Беларуси . Мол, вооруженные силы страны необходимо «расшевелить». Белорусский лидер заявил, что страна «готовится к войне, чтобы ее не было».

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В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что маневры и проверки боевой готовности армии Беларуси являются очередной попыткой создать напряженность для стран Европейского Союза.

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