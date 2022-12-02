Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины — ISW

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявляет об угрозе со стороны НАТО для избежания прямого втягивания его страны в войну против Украины.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что белорусский диктатор обвинил Украину и НАТО в провокациях у границы и попытках Киева втянуть силы Североатлантического альянса в войну.

Также Лукашенко заявил, что ему удалось удержать потенциального противника от применения войск против Беларуси и обвинил страны НАТО в наращивании войск у границ его страны.

В то же время глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что пока прямой подготовки к войне не ведется, а белорусские войска намерены только защищать свою страну.

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Эксперты ISW считают, что таким образом белорусское руководство создает образ угрозы со стороны стран НАТО для оснований утверждать необходимость защиты границ РБ. Это необходимо белорусскому диктатору для того, чтобы создать информационные условия для противостояния российскому давлению вступления в войну в Украине.

Аналитики ISW утверждают, что возможность прямого вступления армии Беларуси в войну против Украины остается очень маловероятной.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что на сегодня признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно.

В свою очередь военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский отметил, что усиливается так называемая воздушно-космическая группировка объединенных сил Беларуси и России, которая может представлять угрозу для северных регионов Украины.

Новости ТСН 19:30 за 1 декабря 2022 года | Новости Украины

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