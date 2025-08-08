ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Лукашенко раскрыл, о чем жалеет Путин по поводу войны в Украине

Александр Лукашенко признался, о чем сожалеет Владимир Путин.

Автор публикации
Руслана Сивак
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин «о многом сожалеет» о войне в Украине.

Такое мнение высказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью изданию Time.

«Мне кажется, что эта война, эта специальная военная операция, пошла не так, как он думал», — сказал Лукашенко.

На вопрос журналиста, сожалеет ли Путин о начале полномасштабного вторжения, белорусский диктатор ответил утвердительно: «Да, я так думаю. Я уверен, что он о многом сожалеет».

Напомним, Россия не проигрывает войну против Украины, потому что «это дорого обойдется всем». Нужны мирные переговоры. Есть также условия, на которых Путин готов остановить войну.

