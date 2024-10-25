Лукашенко рассказал, давал ли Путину разрешение для нападения на Украину с территории Беларуси

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский президент-диктатор Владимир Путин не просил у него разрешения напасть на Украину с территории его страны.

Об этом белорусский диктатор заявил в интервью BBC.

Лукашенко цинично назвал нападение РФ на Украину с территории РБ, обычным "выведением войск (России – Ред.) после учений". Впрочем, якобы потом Путина спровоцировали, и он "перенаправил часть этих войск в Киев".

Журналист спросил самопровозглашенного президента РБ, почему тот разрешил Кремлю напасть на Украину в том числе с территории Беларуси.

"Откуда вы знаете, что я давал разрешение на использование белорусской территории?", — высказался белорусский "президент".

Напомним, что Лукашенко рассказал собственную версию событий, происходивших ночью 24 февраля 2022-го. По его словам, якобы на территории РБ проходили учения с участием нескольких тысяч русских солдат.

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