Лукашенко рассказал о тайной договоренности с Путиным в Кремле (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 10 апреля попросил у России гарантии безопасности своей страны. Диктатор также рассказал о своей договоренности с Владимиром Путиным.

"После последних переговоров в Владимиром Владимировичем мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами обсудим вопросы безопасности Беларуси. Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия, Казахстану, Украине и Беларуси предоставить полную безопасность. Вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоренности, соглашения и заявления. И никакой безопасности нет. Имелась ввиду экономическая безопасность, в том числе. Но какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России, санкции", — сказал самопровозглашенный президент РБ.

Лукашенко также заявил, что Путин полностью поддержал его в просьбе о гарантиях безопасности для Беларуси и в будущем будет разработан соответствующий документ.

"И надо понять, какой правовой акт нужно принять, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности… Ну какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить, да никакие, кроме подстегивания агрессии против нас, как мы сейчас видим. Нам нужны полные гарантии безопасности от нашей братской России", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, 10 апреля Лукашенко и Шойгу проводят встречу в Минске.

Читайте также: