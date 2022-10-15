Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным: "Мы абсолютно доверяем друг другу"

Самопровозглашенный президент говорит, что отношения с кремлевским диктатором "не всегда были безоблачными".

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко уверяет, что не испытывает проблем в общении с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Лукашенко заявил в интервью NBC.

Он подчеркнул, что личные отношения между ними "не всегда были безоблачными". Впрочем, в настоящее время такими отношениями, как между ними, не могут похвастаться другие политики.

"Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились временем, но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, что такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого, во-первых. второе, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении", – сказал Лукашенко.

Отношения двух диктаторов

Минск оказывает агрессорке России помощь в войне. В Белоруссии Москва разместила свое вооружение, в ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск, а еще территория страны стала плацдармом для запуска по Украине ракет.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что Лукашенко был готов вступить в войну против Украины, однако передумал. Впрочем, "президент" по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным.

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк отмечает, что режим Лукашенко решает окончательно продать России суверенитет Беларуси. Мол, заявлениями о планах Украины "напасть на Беларусь", самопровозглашенный президент "нуждается в прикрытии для использования Беларуси для запуска российских ракет и беспилотников-камикадзе по Киеву".

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