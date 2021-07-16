Лукашенко разрешил применять армию против митингующих и вводить режим ЧС во время "массовых беспорядков"

Лукашенко разрешил применять армию против митингующих и вводить режим ЧС во время "массовых беспорядков"

Новый закон позволит еще жестче подавлять протесты в стране.

Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым в случае "массовых беспорядков" разрешено вводить режим чрезвычайного положения и использовать вооруженные силы.

Об этом говорится на официальном сайте Лукашенко.

Сейчас, согласно Конституции и этому закону, основанием для введения чрезвычайного положения (кроме стихийных бедствий и катастроф) является наличие массовых беспорядков.

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"К беспорядкам принадлежат попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженное восстание, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан", — уточняется в законе.

Также новым законом уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых в случае введения чрезвычайного положения. Среди них — приостановление выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установление особого порядка аккредитации журналистов, ограничение доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Также читайте Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что не следует "париться" из-за санкций Кроме этого, расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций. Среди них — силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований и Вооруженных Сил.

Кроме того, Вооруженные Силы наделяются дополнительными заданиями. Это борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности лиц и охраняемых объектов.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года. После обнародования данных первых экзит-полов, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Они убеждены, что Александр Лукашенко сфальсифицировал их результаты в свою пользу. Начались массовые протесты.

Сам Александр Лукашенко заявил, что готов защищать свою страну на танке, боевой машине пехоты (БМП) и с автоматом в руках. По его словам, действия власти по нейтрализации якобы террористических групп были направлены на защиту страны.

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