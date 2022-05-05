Лукашенко считает, что война Путина в Украине пошла не по плану (видео)

Лукашенко считает, что война Путина в Украине пошла не по плану (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану.

По его словам, в интервью Associated Press, "операция затянулась".

Он подчеркнул, что якобы не столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.

"Я не думал, что такая "операция" затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать по плану у них идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что эта "операция" затянулась", — заявил белорусский диктатор.

Напомним, в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования. В частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

Лукашенко и Путин встретились в России и три часа обсуждали военные планы и санкции

Читайте также: