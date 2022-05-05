Лукашенко считает, что война Путина в Украине пошла не по плану (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану.
По его словам, в интервью Associated Press, "операция затянулась".
Он подчеркнул, что якобы не столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.
"Я не думал, что такая "операция" затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать по плану у них идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что эта "операция" затянулась", — заявил белорусский диктатор.
Напомним, в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования. В частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.
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