Лукашенко сделал громкие заявления о переговорах о войне в Украине и Трампе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова сделал заявления о «мирном урегулировании» войны в Украине. В частности белорусский лидер считает, что Киев «требует невозможного».

Лидера Беларуси цитируют средства массовой пропаганды.

Лукашенко заявил, что Украина должна «сесть за стол переговоров», а не «бросаться камнями». По его словам, для потенциальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, Украина должна сначала «подготовить почву».

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что если президент США Дональд Трамп действительно хочет мира в Украине, то должен «аккуратно подключаться» к процессу. По словам Лукашенко, «указывать не получится».

Он также заявил, что он вместе с Владимиром Путиным пришли к согласию относительно «необходимости привлечения Минска» к переговорному процессу. В то же время белорусский диктатор добавил, что считает, что Киев уже сейчас должен «бегом» просить Москву «договориться».

Напомним, Путин заявил, что готов завершить войну против Украины и назвал условия

Стоит отметить, что Путин и Лукашенко выступили с заявлениями после того, как 31 июля президент США Дональд Трамп назвал «отвратительными» последние массированные атаки России по городам Украины и объявил, что готов ввести санкции против Москвы, если они за восемь дней не достигнет с Киевом договоренности о прекращении войны.

Реклама

В то же время США в Совете Безопасности ООН заявили — Трамп четко дал понять, что хочет заключения мирного соглашения до 8 августа.