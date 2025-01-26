Лукашенко сделал громкое заявление об окончании войны в Украине

Диктатор говорит, что результат будет уже в 2025 году.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что "в 2025 году будет какая-нибудь развязка украинского конфликта".

Об этом пишет издание "Белта".

"Какая-то развязка украинского конфликта уже будет в этом году. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтировать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", — сказал Лукашенко, добавив, что США не заставят Россию действовать в их интересах по отношению к Украине.

Напомним, Лукашенко рассказал собственную версию событий, происходивших ночью 24 февраля 2022-го. По его словам, якобы на территории РБ проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат.

Кроме того, Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Минск в войну.

Сегодня, 26 января, в Беларуси выбирают президента. Лукашенко не отказался от своих амбиций – он баллотируется в седьмой раз.

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