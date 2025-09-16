Лукашенко сделал циничное заявление о беспилотниках, летевших в Польшу из Беларуси

© Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление в отношении российских БПЛА, атаковавших Польшу. Он утверждает, что его государство не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву.

Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство.

«Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям», — сказал он.

Лукашенко добавил, что белорусы половину беспилотников «сбили и все», только «несколько штук не смогли поразить». По его словам, Беларусь потратила огромные средства, чтобы уничтожить летевших в Польшу беспилотников.

И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: «Работайте!» Они это признают. Однако гадят. Следовательно, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя», — издал Александр Лукашенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, какие сигналы хотел подать кремлевский диктатор Владимир Путин, атаковав Польшу дронами. Да, российский руководитель испытывает НАТО.

«Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это», — говорит Зеленский.

Также Путин хочет продемонстрировать, что не следует отдавать Украине ПВО, потому что она нужна самим европейцам.