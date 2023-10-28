Лукашенко сделал заявление о третьей мировой войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне.

Об этом он сказал в комментарии белорусскому агентству БелТА.

Самопровозглашенный белорусский президент считает, что вмешательство Ирана и Соединенных Штатов может усугубить конфликт.

"Может быть, третья мировая война. Она может оттуда начаться… Если США и Израиль начнут вместе воевать против Ирана", высказался Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, именно "Вашингтон и Израиль пытаются спровоцировать Иран, а не наоборот". Мол, сейчас на территории Ближнего Востока "происходит серьезная неразбериха".

Напомним, ранее Лукашенко обнаружил неожиданного виновника войны в Украине. Да, по его логике, прекращение войны зависит не от России, а во многом – от ЕС. В то же время, он раскритиковал США за помощь Украине оружием.

Читайте также: