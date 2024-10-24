Лукашенко сказал, о чем сожалеет Путин в войне с Украиной

По словам белорусского диктатора, у его российского коллеги есть вещи, о которых тот сожалеет, потому что "он же живой человек".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин якобы сожалеет о потерях в войне в Украине, но до сих пор убежден, что он прав.

Об этом белорусский диктатор сказал в интервью BBC, сообщается на сайте президента.

На полях саммита БРИКС в Казани журналист поинтересовался у Лукашенко как близкого знакомого Путина, сожалеет ли тот о начале войны против Украины.

"Сожалеет он или не жалеет – мы на эту тему с ним не общались. Конечно, он же живой человек. В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и другая сторона терпят большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно сожалеет, он же живой человек", – высказался самопровозглашенный президент Беларуси.

В то же время, подчеркнул он, Путин "твердо считает, что он прав, и мотивирует это".

"Ведь он Западу предложил: вот предложение России, договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил", – добавил Лукашенко.

Он также сказал, что "неизвестно, как бы развивалась ситуация", если бы Россия не начала войну. По словам белорусского диктатора, тогда Украина вступила бы в НАТО, и на ее территории якобы были бы размещены силы Альянса и ракеты, которые долетали бы в Россию за пять минут.

"Взвешивая все, Путин избрал этот путь. По определенным вопросам сожалея: неудачи были – и атака дронами, и захват части территории России. И он совершил определенные действия", – сказал Лукашенко.

А еще он заявил, что президент России якобы опасается, что после установления перемирия Запад дальше будет оказывать военную помощь Украине, поэтому требует гарантий.

К слову, Лукашенко пригрозил "самым опасным" российским оружием в случае, если в Украину введут войска НАТО.

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