Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Украина должна немедленно заключить мир с Россией". Также белорусский диктатор похвалил президента Зеленского.

Об этом он сказал в интервью китайским СМИ, пишут белорусские пропагандисты.

Лукашенко заявил, что якобы наше государство "должно понять, что нет иного выхода, кроме заключения мирного договора с Россией". Диктатор хочет, чтобы Украина это сделала "немедленно и без предварительных условий".

Президента Владимира Зеленского Лукашенко назвал "неплохим, но неопытным человеком". Он заявил, что "Запад аплодирует украинскому лидеру неискренне, хотя Зеленский якобы этим доволен".

Также Лукашенко посоветовал президенту Украины "помириться с РФ, чтобы не допустить гибели Украины", потому что, если в мире начнется новый военный конфликт, то о нашем государстве "все забудут".

Напомним, Китай представил свой мирный план по войне России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения.

Ранее пресс-секретарь президента государства-аргесорки Дмитрий Песков заявил, что никакого "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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