Лукашенко пригрозил Украине «потерей государственности»

Лукашенко угрожает Украине / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр " заявил, что Украина может перестать существовать как государство», и призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее сесть за стол переговоров для мирного урегулирования конфликта.

Такое заявление Лукашенко сделал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

«Счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств», — утверждает белорусский диктатор.

Он также добавил, что западные «соседи» Украины якобы готовы «оттяпать» часть ее территории.

По мнению Лукашенко, главной проблемой в урегулировании конфликта является сам Зеленский, на которого оказывалось «сверхмощное давление».

«Мы получаем массу информации, что здесь дело не в США, которые очень хотят продвижения, не в готовой к движению России и не в европейских лидерах», — отметил он.

Лукашенко добавил, что «Россия, как бы то ни было, продвигается на фронте».

Ранее сообщалось, что Лукашенко отреагировал на слова российского журналиста о возможных ударах по Москве и Кремлю, призвав украинского президента «успокоиться» и обсудить последствия.

Мы ранее информировали, что белорусский диктатор Лукашенко рассказал, что провел пять часов в Кремле, обсуждая с Путиным, как обеим странам выжить.