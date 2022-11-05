Лукашенко устроил драму из-за санкций от Зеленского: "Я к нему, как к своему ребенку относился"

Диктатор также заверил, что не отправит на войну свою армию, но и прибег к угрозам.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поделился выдумками о том, как он пытался помочь Украине перед Россией, а ее президент ввел против РБ санкции.

Об этом белорусский диктатор сказал во время одного из последних выступлений, видео которого выложили в Сеть.

"Ко мне не надо претензии выдвигать. Вы видели мою позицию относительно Украины. Что я только там не делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев – Володя Зеленский, к которому я, как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему?" – устроил драму Лукашенко.

И сразу же ответил на свой вопрос, придумав, что "они несамостоятельны". Политик нафантазировал, будто Украине дали команду через поляков американцы, поэтому против Беларуси начали вводить санкции.

"Небо закрыли нам. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией", – так самопровозглашенный президент назвал свою поддержку войны РФ против Украины.

Лукашенко также в очередной раз заверил, будто бы не собирается отправлять на войну свою армию, в то же время прибегнув к угрозам.

"У меня нет никакого желания отправлять в Украину военных, если они (украинские военные – ред.) не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках будут носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках – мало не покажется", – сказал диктатор.

Угроза нападения из Беларуси

Прямое участие Беларуси в войне против Украины на сегодня маловероятно – такова свежая оценка аналитиков американского Института изучения войны.

Сам Лукашенко накануне заявлял, что не планирует отправлять свою армию воевать против Украины, а "мечтает" о том, чтобы войны не было.

В то же время о наступлении из Беларуси на Украину рассуждает президент России Владимир Путин. По оценкам военного эксперта Михаила Самуся, глава Кремля хотел бы зафиксировать фронт в Украине, чтобы весной собрать приличное войско и устроить наступление на Сумском направлении.

Отметим, что главы МИД стран-членов G7 после встречи в Германии призвали Лукашенко не вовлекать Беларусь в войну против Украины.

Беларусь оккупирована с 2020 года: военные не хотят воевать

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