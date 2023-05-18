Лукашенко устроил истерику из-за контрнаступления ВСУ: "Это самая большая дезинформация"

Белорусский диктатор убежден, что никакое украинское контрнаступление невозможно, и считает его "безумием".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко придумал, что контрнаступления ВСУ на фронте не будет, и назвал его дезинформацией.

Соответствующее заявление белорусского диктатора распространили российские средства массовой пропаганды.

Лукашенко также объяснил свое мнение о невозможности украинского контрнаступления.

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"Должен сказать, самая большая дезинформация – это контрнаступление. Никакого контрнаступления, на мой взгляд, нет и быть не может. Это просто безумие. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумие!" – сказал самопровозглашенный белорусский лидер.

Он также считает информацию о контрнаступлении "нагнетанием" и "накручиванием украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии".

"В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", – сказал Лукашенко.

Напомним, накануне главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Сергей Алейник опубликовали совместное заявление с требованием о "возвращении Украины к нейтральному внеблочному статусу". Министры требуют, чтобы Украина "отказалась от нацистского и милитаристского характера государственной политики".

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