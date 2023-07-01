Лукашенко уверяет, что ядерное оружие в Беларуси "никогда не будет использовано"

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что ему не придется использовать российское ядерное оружие, которое размещено в его стране.

Об этом он сказал во время торжеств по случаю независимости Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Диктатор Беларуси подчеркнул, что размещение "ядерки" в республике было его личной инициативой. По его словам, ядерное оружие должно быть размещено в Беларуси "в надежном месте".

"И чем дольше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно (ядерное оружие. – Ред.) должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. Я уверен, что нам никогда и не придется его применить – пока оно у нас." Никогда на нашу землю не ступит нога врага", – заявил Лукашенко.

Он также сказал, что нужно делать противоположное тому, о чем "кричат враги".

"Если они кричат, что ядерное оружие – это плохо, то делайте наоборот", – сказал белорусский диктатор.

Ядерное оружие в Беларуси

Лукашенко 14 июня заявил, что Белоруссия начала получать российское тактическое ядерное оружие. Он заявил, что "есть ракеты и бомбы". Диктатор также утверждал, что это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Несмотря на заявления, что якобы "ядерка" использована не будет, Лукашенко поручил разработать алгоритм применения российского ядерного оружия "в трудную минуту". То есть, по его словам, в случае нападения на Республику Беларусь.

По словам Лукашенко, российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного вооружения, если будет загнан в угол. Только от Москвы зависит, будет ли нажата эта кнопка, пригрозил он.

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