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Лукашенко уверяет, что ядерное оружие в Беларуси "никогда не будет использовано"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Лукашенко уверяет, что ядерное оружие в Беларуси "никогда не будет использовано"

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко. / Фото: Associated Press

Диктатор отмечает, что сам выступил инициатором размещения российского ядерного оружия на территории страны.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что ему не придется использовать российское ядерное оружие, которое размещено в его стране.

Об этом он сказал во время торжеств по случаю независимости Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Диктатор Беларуси подчеркнул, что размещение "ядерки" в республике было его личной инициативой. По его словам, ядерное оружие должно быть размещено в Беларуси "в надежном месте".

"И чем дольше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно (ядерное оружие. – Ред.) должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. Я уверен, что нам никогда и не придется его применить – пока оно у нас." Никогда на нашу землю не ступит нога врага", – заявил Лукашенко.

Он также сказал, что нужно делать противоположное тому, о чем "кричат враги".

"Если они кричат, что ядерное оружие – это плохо, то делайте наоборот", – сказал белорусский диктатор.

Ядерное оружие в Беларуси

Лукашенко 14 июня заявил, что Белоруссия начала получать российское тактическое ядерное оружие. Он заявил, что "есть ракеты и бомбы". Диктатор также утверждал, что это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Несмотря на заявления, что якобы "ядерка" использована не будет, Лукашенко поручил разработать алгоритм применения российского ядерного оружия "в трудную минуту". То есть, по его словам, в случае нападения на Республику Беларусь.

По словам Лукашенко, российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного вооружения, если будет загнан в угол. Только от Москвы зависит, будет ли нажата эта кнопка, пригрозил он.

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Дата публикации
Просмотры
396
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