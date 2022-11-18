Лукашенко уволил командующего ВВС и войсками противовоздушной обороны Беларуси

Голуб уволен "с военной службы в запас по возрасту".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил генерал-майора Игоря Голуба с должности командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил страны.

Об этом сообщает BELTA.

Соответствующий указ №408 диктатор подписал 18 ноября.

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Согласно документу, Голуба уволен "с военной службы в запас по возрасту" с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Напомним, белорусские активисты сообщили, что в РБ, вероятно, начали увольнять железнодорожников из-за "слива" данных о передвижении военных эшелонов.

Что касается военных эшелонов, то мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в октябре Беларусь передала России 211 единиц военной техники: танки, БМП и грузовики.

По последним сообщениям представителей Генштаба ВСУ, после бегства с правого берега Херсонщины российские войска могут опрокинуть свои подразделения на Донбасс, Запорожское направление или попробовать повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговщины и Сумщины.

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