Лукашенко уже готовится к поражению Путина: эксперт о громком заявлении белорусского диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о "пакте о ненападении" с Украиной, поскольку больше не верит в победу президента России Владимира Путина в войне.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Лукашенко ориентируется на успехи или неуспехи России. Он видит, что Путин может проиграть. Он сегодня реальный соучастник агрессивных действий, но его основная стратегия — не начать войну войсками белорусской армии с Украиной. Он знает, что это может быть проигрыш, мощное противостояние в обществе и в армии", — отметил Маломуж.

Как объяснил экс-глава разведки, спецназ и КГБ Беларуси поддерживают Россию, но армия, являющаяся базовым сегментом для обороны Беларуси, может проявить недовольство.

"Поэтому в данный момент может быть конфликт между белорусской армией и российскими войсками в плане недопущения агрессии, отказ от проведения военных операций. Поэтому он сегодня демонстрирует миротворческую позицию — что он готов идти на переговоры, что Украина предлагает какие-то варианты ненападения. Готовит почву, чтобы, когда Путин проигрывает, он будто бы выступал "миротворцем" — предлагал площадки, отказывался от войны, сдерживал агрессию России с территории Беларуси. Аргументов он уже сегодня набирает", — рассказал он.

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По словам Маломужа, Лукашенко "проявляет общую риторику, чтобы не вступить в конфликт с Путиным до конца, а с другой стороны — не создать противостояние с Украиной и странами НАТО".

"Он заявляет о том, что держит фланги, прикрывает Россию от западного влияния, от НАТО, от Украины, которая намерена вступать в этот блок. Понятно, что если он вступит в войну, это может спровоцировать широкомасштабное наступление не только со стороны Украины, но и НАТО.Поэтому в данный момент это будет удар и по России с флангов. В данной ситуации Лукашенко играет, что он защищает и Россию, ведет подготовку мобилизованных на своих базах, производит ремонт и реконструкцию танков, БТРов, ракетных систем, размещает "Искандеры", разместил даже на аэродромах МиГ-31 с очень мощными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", но дальше он не идет", — отметил генерал.

По его словам, эта риторика указывает на то, что Лукашенко уже не верит в победу Путина и думает о своих перспективах.

"Он параллельно ведет переговоры с китайцами и пытается встретиться с Си Цзиньпином и Эрдоганом, чтобы в случае полного проигрыша России они поддержали позицию, что он не агрессор, а был даже миротворцем, пытался договариваться о миротворческих процессах", — добавил Маломуж.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает заключить Минску "пакт о ненападении".

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем это им надо? Непонятно", — высказался Лукашенко.

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина не имеет агрессивных намерений в отношении соседней Беларуси. Более того – Киев предостерегает Минск от участия в войне на стороне Российской Федерации. Он добавил, что у Сил обороны Украины и правительства есть четкий план действий на случай усиления угрозы со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не нападет на Беларусь. Он отметил, что большинство белорусов не хотят воевать, поэтому его удивит, если "белорусские военные войной пойдут против Украины".

На вопрос о том, действительно ли Украина предлагала Беларуси так называемый "пакт о ненападении", президент ответил: "Все, что Украина официально предлагает, вы все это слышите".

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