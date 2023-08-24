Лукашенко в День Независимости вспомнил о "ценности соседства" и цинично пожелал мира

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поздравил "братский украинский народ с Днем Независимости" и предложил стать посредником в прекращении войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщила его пресс-служба.

Самопровозглашенный президент отметил, что "многие поколения белорусов и украинцев веками жили в согласии и уважении", "торговали, создавали семьи и воспитывали детей". Также вспомнил Лукашенко и "борьбу с фашизмом" и "первые послевоенные пятилетки".

"Мы должны использовать ценность нашего соседства для прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все нужное и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", — заявил белорусский диктатор.

Кроме того, он цинично пожелал, чтобы в Украине "воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир".

Как сообщалось ранее, в интервью пророссийской пропагандистке Александр Лукашенко подтвердил, что в начале войны РФ заходила в Украину через Белоруссию. Мол, такие действия армии Москвы "имели определенное значение".

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