Лукашенко в гневе: диктатор отреагировал на требование соседей вывести "Вагнер" из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести наемников ЧВК "Вагнер" с территории страны необоснованными и глупыми.

Об этом белорусский диктатор сказал на заседании Совбеза, передает БелТА.

Волнение иностранных лидеров по поводу пребывания "Вагнера" в Беларуси Лукашенко назвал "истерией".

"Они достучались до того, что требуют немедленного вывода их (вагнеровцев, - ред.) из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам большие военные формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам выдвигать претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования", - заявил он.

Традиционно Лукашенко напал на своих соседей-членов НАТО, которые "стянули" к границам РБ войска. "Президент" также упомянул присутствующих там иностранных солдат. Более того - он обвинил НАТО в "наращивании военного присутствия вокруг Беларуси", "в провокационных учениях возле границы".

Напомним, 31 августа в Беларуси заявили, что "солдаты НАТО пересекли их границу". Речь идет о латвийских военных, входящих в блок Альянса. Инцидент вроде бы произошел накануне.

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