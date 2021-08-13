Лукашенко в очередной раз пригрозил началом Третьей мировой войны: Это не шутка

Лукашенко в очередной раз пригрозил началом Третьей мировой войны: Это не шутка

По его словам, в случае, если произойдет нападение на территорию Беларуси, то Россия расценит это нападение, как на себя.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз пригрозил началом Третьей мировой войны. Также он отметил, что не хочет, чтобы Беларусь стала полем битвы, "как это было всегда".

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстоятельства, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", — сказал Лукашенко.

По его словам, в случае, если произойдет нападение на территорию Беларуси, то Россия расценит это нападение, как на себя.

"Если они (войска США и стран ЕС) влезут в Беларусь, то, конечно, Россия смотрит на это, как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь — под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не где-то там за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И здесь сойдутся вот эти силы ", — сказал Лукашенко.

Напомним:

В годовщину сфальсифицированных президентских выборов, из-за которых вспыхнули масштабные протесты, Александр Лукашенко выступил перед избранными СМИ. Угрожал новой мировой войной, если кто-то попытается его задеть, и пообещал пригласить в Беларусь оккупационные российские войска.

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