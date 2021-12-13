Лукашенко в ответ на санкции угрожает перекрыть транзит газа в Европу

ЕС и США 2 декабря из-за мигрантского кризиса ввели новые санкции против Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что в ответ на санкции может перекрыть транзит газа в Европу.

Об этом он сказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает провластное издание "БЕЛТА".

Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой (ред. — прекращение транзита газа)", – сказал Лукашенко.

Стоит отметить, что ранее Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.

Напомним, ЕС опубликовал "черный список" белорусских физлиц и компаний, подпадающих под санкции. Санкции вступили в силу с 2 декабря. Всего в списке – 17 фамилий, им запрещают въезд в ЕС и замораживают их счета здесь. Также 2 декабря были введены новые санкции против Беларуси США. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Тем временем "черный список" ЕС вскоре может стать еще длиннее — здесь уже готовят шестой пакет санкций. И в нем могут оказаться до трехсот человек и компаний.

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