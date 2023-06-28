Лукашенко, вероятно, стремится использовать "Вагнера" в Беларуси, чтобы "купить" пространство для маневра — ISW

Лукашенко, возможно, стремится использовать "Вагнера" в Белоруссии, чтобы получить пространство для маневра, чтобы сбалансировать кампании Кремля по поглощению Белоруссии через Союзное государство.

Об этом информируют аналитики Института изучения войны ISW.

Лукашенко подробно описал, как он вмешался в конфликт Путина и Пригожина таким образом, что если рассказ Лукашенко правдив, то это демонстрирует, что Лукашенко является политически подкованным актером, способным оказывать влияние в высших эшелонах российской политики.

Он описал, как ему удалось достичь соглашения между Путиным и ярым Пригожиным, который отказывался отвечать на телефонные звонки российского диктатора, умело привлекая обе стороны непосредственно и через заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и директора ФСБ России Александра Бортникова.

Подробный рассказ Лукашенко говорит о том, что он был успешным посредником в кризисе в ближайшем окружении Путина, чего российский президент не смог.

Лукашенко вмешался, чтобы быть посредником, вероятно, частично для того, чтобы сигнализировать Путину и другим чиновникам Кремля, что Москва не должна играть с Беларусью и что он имеет возможность действовать успешно и независимо в российской политике.

Похвалы Лукашенко своей способностью манипулировать властными агентами в ближайшем окружении Путина унизительны для российского лидера, независимо от того, правда это или нет. Тот факт, что Путин не обжаловал презентацию Лукашенко событий и фактически публично поблагодарил белорусского диктатора, еще унизительнее.

Лукашенко, вероятно, стремится тесно контролировать любые продвигающиеся в Беларусь силы «Вагнера». Он подчеркнул, что "вагнеровцы" не будут открывать центры вербовки в Беларуси, как это было в России, но белорусам – и, вероятно, другим гражданам – будет позволено присоединяться к "Вагнеру" в Беларуси.

Из описания Лукашенко следует, что «вагнеровцы» выступят в первую очередь в качестве учебного и консультативного партнера для белорусских военных. Лукашенко заявил, что войска "Вагнера" имеют больше подготовки, чем белорусские военные, и что белорусские военные могут извлечь пользу из большого боевого опыта "Вагнера".

Лукашенко возразил заявления о том, что белорусские власти уже начали создавать полевые лагеря для боевиков, но сказал, что Беларусь создаст лагеря, если "Вагнер" потребует их.

Лукашенко может попытаться использовать "Вагнер" в Беларуси, чтобы уменьшить накопившуюся структурную зависимость белорусской армии от российской армии для выполнения высших оперативных функций.

Также белорусский диктатор может попытаться использовать "Вагнера", чтобы помочь восстановить утраченный потенциал белорусской армии, которую белорусская армия преимущественно делегировала российскому Западному военному округу.

Роспуск белорусскими военными объединенного сухопутного командования в 2011 году фактически подчинил белорусские войска Западному военному округу. У Беларуси нет недавнего опыта проведения широкомасштабных операций или организации учений выше батальонного уровня. Основным источником знаний и опыта Беларуси для высшей оперативной деятельности является обучение, организованное Россией, такие как регулярные учения "Запад", "Щит Союза" и "Несокрушимое братство".

В то время как "Вагнер" имеет опыт проведения общевойсковых операций по формированиям, численностью которых превышает боевая часть белорусских военных. Однако непонятно, насколько успешны эти оцененные усилия. Оперативное подчинение белорусских военных русскому Генштабу было де-факто реальностью в течение многих лет, и переломить такие глубокие институциональные связи будет трудно, если даже возможно. Однако кризис стабильности нового российского режима может создать новые возможности для Минска.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Евгений Пригожин и "вагнеровцы". Также диктатор заявил, что рад увидеть "вагнеровцев" в Беларуси, потому что они дадут "бесценный боевой опыт".

Напомним, именно Лукашенко договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

Читайте также:

Подступы России: Путин с Лукашенко хотят воплотить опасные планы уже в следующем месяце