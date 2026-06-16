Лукашенко внезапно извинился перед Зеленским, но снова прибег к угрозам

Лукашенко нафантазировал «угрозы» от Зеленского, но дал заднюю и извинился / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после угроз внезапно изменил тон по отношению к Владимиру Зеленскому

Об этом он сказал в интервью Al Arabiya English, передают белорусские СМИ.

Белорусский диктатор признал, что его недавняя критика в адрес Владимира Зеленского могла быть чрезмерной, но назвал это ответом на заявления Киева о наличии целей на территории Беларуси.

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«Скажу откровенно, украинцы успешно иногда обороняются на фронте, но они не так успешны, как россияне. Что касается критики Зеленского, ну может быть это и перебор, но это был ответ на эти заявления. „Да, у нас 500 целей, но мы знаем, где Лукашенко там находится, мы за утро ударом, ракетами, беспилотниками“ (заметим, что о 500 целях на территории Беларуси говорил не Владимир Зеленский, а Роберт «Мадяр» Бровди — Ред.). Я молчал, но когда мне начали угрожать, я должен ответить», — сказал Лукашенко.

Далее он прибег к пренебрежительному тону, намекая на «неопытность» Зеленского, но в то же время выразил нечто похожее на извинения:

«Ну я понимал, человек находится под таким прессом, молодой человек, не опытный, он не военный человек, ну может что-то в голове там не сработало. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, и не нужно было, учитывая, что он все-таки воюет. Может быть, мне и не нужно было так резко говорить об этом. Но с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают».

Далее диктатор пригрозил, что Владимиру Зеленскому нужно быть осторожнее.

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«Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит», — заверил самопровозглашенный президент.

Лукашенко утверждает, что якобы с первого дня войны предлагал Зеленскому, как договориться и заключить мир.

«И если бы он меня тогда послушал в 22-м году, сегодня не было бы разговора о том, где остановиться, по соприкосновения линии или еще 13% неотвоеванного россиянами Донбасса отдать. Но тогда он меня не послушал», — утверждает Лукашенко.

Он также самоуверенно посоветовал, что Зеленскому якобы «надо успокоиться» и «не провоцировать белорусов».

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Напомним, также Лукашенко заявил, что Россия была «в Киеве», но Путина «попросили увести войска».

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