Лукашенко встретился с Путиным: в ISW оценили, вступят ли войска Беларуси в войну

Аналитики американского Института изучения войны считают, что непосредственное участие соседней Беларуси в войне против Украины маловероятно. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, скорее всего, отказал президенту-диктатору РФ Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Отмечается, что, якобы, во время встречи в Минске 19 декабря они воздержались от обсуждения войны в Украине. При этом в Минске заявили, мол, столкнулись с "западной угрозой". По словам Лукашенко, Москва предоставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер".

"Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. "Президент Беларуси также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии мероприятия", — говорится в сообщении.

В свою очередь, кремлевский "фюрер" предложил рассмотреть возможность обучения белорусских летчиков применению "боеприпасов со специальными боеголовками". Путин заявил, что стороны также обсуждали формирование оборонного пространства. Более того — диктатор подчеркнул, что "Россия не заинтересована никого поглощать", когда речь идет о Беларуси.

"Александр Лукашенко не пошел на втягивание Беларуси в войну против Украины. Ведь, подчеркивают они, в этом случае ему пришлось бы сменить риторику", — отмечают аналитики.

Именно поэтому, считают в ISW, Александр Лукашенко не пошел на втягивание Беларуси в войну против Украины. Ведь, подчеркивают они, в этом случае ему пришлось бы сменить риторику.

Визит Путина в Минск 19 декабря

Президент РФ впервые с 2019 года прибыл в Минск. Самолет с вылетевшим из Санкт-Петербурга Владимиром Путиным в 14:30 сел в Национальном аэропорту "Минск". Борт с Путиным вылетел из аэродрома того же дня в 23:59 по Киеву.

Также в Минск с неанонсированным визитом прибыли глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что глава Кремля прилетел в Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну . Вместе с тем он отмечает, что ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну.

По мнению представительника ГУР Андрея Юсова, каким бы ни был диктатор Лукашенко, но по состоянию на данный момент инстинкт самосохранения его еще не покинул. По его словам, если Путин сам поехал в Лукашенко – это значит, что не все так хорошо, как хотел бы российский диктатор.

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