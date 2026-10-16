Лукашенко взялся запугивать Украину: что выдал на этот раз

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова прибег к риторике запугивания Украины. Он заявил о последнем шансе на мирное урегулирование в этом году.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

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«Если Украина не пойдет на мирное урегулирование в этом году, в следующем году ей будет еще сложнее, дальше уже невозможно будет», — сказал Лукашенко.

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Кроме того, он неожиданно отметил, что президент США Дональд Трамп не должен определять, кто должен возглавлять Украину. По словам белорусского диктатора, вопрос руководства государством должен решать украинский народ.

Напомним, что 14 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва не ожидает новых переговоров по окончанию войны и продолжает закрытую работу над урегулированием. В то же время РФ использует упреки в адрес Украины для отсрочки диалога. Песков также сказал, что решение о возобновлении трехсторонних консультаций с Украиной и США Москва будет принимать исключительно с учетом собственных «национальных интересов».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября сказал, что Киев стремится поскорее закончить войну, однако пока не видит никаких сигналов о готовности России к ее завершению. Поэтому Украина должна тщательно готовиться к зимнему периоду.

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