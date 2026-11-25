Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приписал президенту США Дональду Трампу предотвращение третьей мировой войны. Объясняя свое мнение, он предположил, что конфликт мог бы не стать мировым, но к нему присоединились бы государства НАТО.

Об этом Лукашенко заявил во фрагменте интервью, который 25 ноября обнародовал Clash Report.

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В обнародованном фрагменте Лукашенко утверждает, что Трамп якобы остановил расширение войны.

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«Факт в том, что он предотвратил эскалацию. Он предотвратил третью мировую войну», — заявил Лукашенко.

Далее он сравнил действия Трампа с политикой предыдущего президента США Джо Байдена. По версии Лукашенко, продолжение предыдущего курса могло бы привести к вовлечению в войну членов Альянса, причем такую перспективу он допускает и в будущем.

«Если бы все продолжалось, как при Байдене, что не исключено в будущем, конфликт, возможно, уже расширился бы. Возможно, не до третьей мировой войны, но вы, члены НАТО, были бы вовлечены в эту войну. Трамп это предотвратил», — сказал он.

Лукашенко уже призвал дать Трампу Нобелевскую премию мира

Ранее, 3 ноября, Лукашенко призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира. Тогда он также приписывал американскому президенту сдерживание Европы от третьей мировой войны, которая, по его словам, могла бы перерасти в ядерный конфликт.

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Этой похвале предшествовали контакты с представителями администрации Трампа. 15 сентября Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Джоном Коулом. Стороны обсуждали экономические договоренности, в том числе размораживание средств «Беларуськалия», а также вопросы освобождения заключенных.

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