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Лукашенко заговорил о Третьей мировой и вспомнил Трампа: что в этот раз издал белорусский диктатор
Белорусский диктатор заявил, что «за продолжение политики Джо Байдена страны НАТО уже могли бы быть втянуты в войну России против Украины».
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приписал президенту США Дональду Трампу предотвращение третьей мировой войны. Объясняя свое мнение, он предположил, что конфликт мог бы не стать мировым, но к нему присоединились бы государства НАТО.
Об этом Лукашенко заявил во фрагменте интервью, который 25 ноября обнародовал Clash Report.
В обнародованном фрагменте Лукашенко утверждает, что Трамп якобы остановил расширение войны.
«Факт в том, что он предотвратил эскалацию. Он предотвратил третью мировую войну», — заявил Лукашенко.
Далее он сравнил действия Трампа с политикой предыдущего президента США Джо Байдена. По версии Лукашенко, продолжение предыдущего курса могло бы привести к вовлечению в войну членов Альянса, причем такую перспективу он допускает и в будущем.
«Если бы все продолжалось, как при Байдене, что не исключено в будущем, конфликт, возможно, уже расширился бы. Возможно, не до третьей мировой войны, но вы, члены НАТО, были бы вовлечены в эту войну. Трамп это предотвратил», — сказал он.
Лукашенко уже призвал дать Трампу Нобелевскую премию мира
Ранее, 3 ноября, Лукашенко призвал вручить Трампу Нобелевскую премию мира. Тогда он также приписывал американскому президенту сдерживание Европы от третьей мировой войны, которая, по его словам, могла бы перерасти в ядерный конфликт.
Этой похвале предшествовали контакты с представителями администрации Трампа. 15 сентября Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Джоном Коулом. Стороны обсуждали экономические договоренности, в том числе размораживание средств «Беларуськалия», а также вопросы освобождения заключенных.