Лукашенко заговорил об "угрозе" для Беларуси от НАТО: эксперт объяснил, при чем здесь Путин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Польшу и страны Балтии превращают в плацдарм НАТО". Диктатор также добавил, что возле границ его страны "неумеренная численность войск". Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что Лукашенко своими заявлениями нагнетает ситуацию в пользу диктатора Владимира Путина.

Об этом эксперт рассказал в эфире телемарафона.

"Я думаю, он отправляет сигналы от Кремля. Мол, давайте договариваться. Он сказал, что надо договориться, мол, ничья и ни одна сторона не победила. Если же не хотите – будет сценарий эскалации, ядерная угроза. Он об этом постоянно говорит", – объяснил Мусиенко.

Эксперт добавил, что такие заявления диктатора Беларуси ориентированы не на Украину, а не на партнеров Киева – с ЕС и НАТО.

"Лукашенко говорит, что как будто бы дроны из Литвы летят по Минску. Это такие сигналы, мол, уменьшайте поддержку Украины, давайте о чем-то договариваться. Поскольку РФ может распространить ядерное оружие. Это сценарий такого "плана Б" от Путина: если в Украине что-то идет не по плану, нужно распространить на Литву и шантажировать Запад", – объяснил Александр Мусиенко.

Напомним, Кулеба рассказал, что может вынудить Путина отступить и прекратить войну.

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