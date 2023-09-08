Лукашенко запретил выдавать паспорта белорусам за границей: в США отреагировали

В Соединенных Штатах Америки заявили, что осуждают указ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, запрещающего белорусам получать паспорта за границей. В Вашингтоне называют такие действия режима "карательным" мероприятием.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера.

Представитель американского внешнеполитического ведомства называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом". По его словам, такой указ вредит тысячам белорусов.

"Единственная цель указа – усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за границей. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, бросающего в тюрьмы тех, кто отстаивает свои права ", — подчеркнул Миллер.

Миллер говорит, что США продолжают консультации с европейскими союзниками и белорусскими демократическими силами во главе со Светланой Тихановской по поводу возможной помощи белорусам за рубежом.

К слову, 4 сентября Лукашенко издал указ, согласно которому белорусы, живущие за границей, больше не смогут получить паспорт или заменить имеющийся.

Как сообщалось, в Литве могут пересмотреть правила получения вида на жительство белорусам. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что это необходимо сделать для обеспечения безопасности граждан Литвы.

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