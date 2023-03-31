Лукашенко заверил, что "не ложился под Путина", и призвал "не париться"

Он заверил, что руководит российскими войсками, находящимися на территории Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убеждает граждан страны, что президент РФ Владимир Путин никоим образом на него не влияет. Так, глава РБ утверждает, что "не ложился под Путина".

Об этом Лукашенко заявил в своем послании белорусскому народу 31 марта.

"Мне сигналы поступают – "вот ты там под Путина лег". Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем…" – сказал самопровозглашенный белорусский лидер.

Лукашенко также повторил свои жалобы на то, что якобы кто-то его подталкивает воевать против России и Путина.

"Гадкие вы люди. Вы не понимаете нашего менталитета – те, кто у власти в Украине, – поэтому страдает и украинский народ, и нам несладко", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

В то же время, он напомнил, что его государство предоставило свои полигоны для российских войск. При этом подчеркнул, что "не надо париться, что Россия здесь что-нибудь захватила".

"России не до этого, ей есть чем заниматься. Поэтому не нужно пугать людей, что Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси…" – заверил Лукашенко.

Политик добавил, что он сам привез в Беларусь российские войска, "чтобы научить, подготовить, оснастить и вместе научить работать, если, не дай Бог, придется это делать".

Что еще назаявлял Лукашенко в обращении к белорусам

Белорусский диктатор неожиданно призвал прекратить войну в Украине, "пока не началась эскалация". Он также намекнул, что попытается "рискнуть и предложить" России прекратить боевые действия.

Лукашенко также в очередной раз поделился выдумками, что Польша якобы планирует вторжение в Беларусь ради полного уничтожения. В то же время напомним, что Польша отгораживается от РБ и РФ огромным забором на границах.

Самопровозглашенный белорусский лидер назвал "глупостью" планы украинцев победить в войне и пригрозил, что Путин вполне может применить ядерное оружие.

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