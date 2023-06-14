Лукашенко заявил, что Беларусь начала принимать российское ядерное оружие: "У нас есть ракеты и бомбы"

Диктатор сообщил, что Беларусь восстановила пять-шесть из тех ядерных хранилищ, которые остались в стране еще со времен СССР.

Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие, заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. По его словам, это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Об этом Лукашенко сказал на встрече с российскими пропагандистами, сообщает Reuters.

"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из России. Эти бомбы втрое мощнее, чем те (сброшенные на) Хиросиму и Нагасаки", – сказал белорусский диктатор.

Издание отметило, что это первое размещение Россией ядерного оружия меньшей дальности, которое потенциально может быть использовано на поле боя, за пределами РФ после распада СССР.

Лукашенко также заявил, что в Беларуси есть многочисленные оставшиеся с советских времен ядерные хранилища и государство восстановило пять-шесть из них.

Самопровозглашенный президент РБ также умалил идею о том, что контроль России над ядерным оружием является препятствием для его быстрого использования, если он сочтет такой шаг необходимым. Так, Лукашенко сказал, что они с президентом России Владимиром Путиным могут вместе поднять трубку "в любой момент", и будет нанесен ядерный удар.

Что известно о ядерном оружии РФ в Беларуси

В марте 2023 года Путин объявил, что согласился разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Российский диктатор указал на развертывание Соединенными Штатами такого оружия во многих странах Европы на протяжении многих десятилетий.

В США раскритиковали решение Путина, однако заявили об отсутствии признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Российский диктатор 9 июня заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после завершения 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений.

В Белом доме 13 июня информировали, что США пока не фиксируют признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

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