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Лукашенко заявил, что "без размышлений" позволит России ввести войска на территорию Беларуси

Лукашенко заявил, что "без размышлений" позволит России ввести войска на территорию Беларуси

Associated Press

Вооруженные силы РФ могут быть немедленно размещены в Беларуси при необходимости, говорит Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь могут быть введены вооруженные силы Российской Федерации. Сейчас по его словам, в этом нет необходимости, но сделать это могут "без размышлений".

Об этом он сказал 30 июля, передает "БелТА".

По его словам, если нужно будет для безопасности Союзного государства (Беларуси и России), все вооруженные силы будут размещены в Беларуси немедленно.

"Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. За исключением" территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", — заявил Лукашенко.

В то же время он напомнил кровавые события августа 2020 года, когда после сфальсифицированных результатов выборов президента Беларуси, начались массовые протесты и разгоны протестующих. По словам Лукашенко, с этой бедой Беларусь "справилась сама", без введения российских войск.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Александр Лукашенко может использовать пребывание в стране войск РФ для шантажа соседних государств.