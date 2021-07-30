Лукашенко заявил, что "без размышлений" позволит России ввести войска на территорию Беларуси

Вооруженные силы РФ могут быть немедленно размещены в Беларуси при необходимости, говорит Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь могут быть введены вооруженные силы Российской Федерации. Сейчас по его словам, в этом нет необходимости, но сделать это могут "без размышлений".

Об этом он сказал 30 июля, передает "БелТА".

По его словам, если нужно будет для безопасности Союзного государства (Беларуси и России), все вооруженные силы будут размещены в Беларуси немедленно.

"Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. За исключением" территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", — заявил Лукашенко.

В то же время он напомнил кровавые события августа 2020 года, когда после сфальсифицированных результатов выборов президента Беларуси, начались массовые протесты и разгоны протестующих. По словам Лукашенко, с этой бедой Беларусь "справилась сама", без введения российских войск.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Александр Лукашенко может использовать пребывание в стране войск РФ для шантажа соседних государств.

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