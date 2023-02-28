Лукашенко заявил, что чувствует "уникальный момент" для завершения войны в Украине

Впрочем, именно он имеет в виду, — не рассказал.
Белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что якобы есть "уникальный момент" для завершения войны агрессорки РФ – или, как он называет, "конфликта в Украине".
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно покончить с этим конфликтом. Другого такого может не быть", — подчеркнул диктатор.
По словам Лукашенко, полномасштабное вторжение в Украину — ничто иное как "обеспечение безопасности для России, чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии по отношению к России".
"Президент" подчеркивает, мол, Кремль готов к переговорам, "от первых дней". В то же время обвинил Украину в том, что якобы она "отказалась от уже готового плана, который лежал на столе" по настоянию "Запада и американцев".
Лукашенко считает: если разразится конфликт между США и Китаем, то "об украинцах все забудут, поэтому договариваться надо уже сейчас".
Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что "Украина должна немедленно заключить мир с Россией". Мол, если в мире начнется новый военный конфликт, то о нашем государстве "все забудут".
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