Лукашенко заявил, что не "держится за власть": "Мой возраст заканчивается"

"Президент" отметил, что не будет "перерабатывать под себя Конституцию".

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил, что его "возраст заканчивается". Более того, он якобы "не будет держаться за должность" президента.

Об этом самопровозглашенный президент сказал 31 марта.

"Прошло почти 30 лет. Ну, сколько можно? Я из этого выхожу. Не думайте, что я, "вцепившись в это кресло", как часто говорят, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об этом говорю. Вы видите какие обстоятельства. кто хотел бы, чтобы Лукашенко не было. А если они хотят, чтобы меня не было там, то нужно делать наоборот. Это мой принцип", – сказал Лукашенко.

Диктатор высказал предположение, мол, если его не будет, его "детей будут давить со всех сторон", а это якобы для него неприемлемо. Лукашенко также говорит: убежден, что "травить" быть и тех, "кто стал в 2020 году рядом и выстоял", а также "над людьми в погонах".

"Нет. Нет. И еще раз нет. Я думаю о будущем. Так как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной и независимой стране", — заявил Лукашенко.

Вспомнил "президент" еще и изменения в Конституцию и возмутился, что его обвиняют в том, что он "сделал под себя".

"Извините, не я ее делал. Поверьте, мой возраст истекает. И никаких Конституций я под себя делать не буду", — высказался он.

Лукашенко также заявил, когда пришел к власти, то "тогда травили душили, стреляли", но "команда из десяти человек выдержала" и люди им "поверили".

Напомним, что диктатор Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине. Он предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".

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