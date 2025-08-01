Лукашенко заявил, что Путин хочет воздушного перемирия: есть требование к Зеленскому

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Россия и ее президент Владимир Путин заинтересованы в заключении «воздушного перемирия». Об этом заявили самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

Он высказал это мнение в ходе обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Александр Лукашенко заявил, что такое перемирие необходимо, чтобы «летательные аппараты… не падали на головы людям».

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«Воздушное перемирие и Россия. В этом заинтересован и президент Путин. Но вы этого не хотите. Скажите Зеленскому: пусть на это идет, чтобы не было вот этих летательных аппаратов, и на голову людям не падали. Уже последний, вы знаете, случай, когда уже в Беларусь — 59 килограммов взрывчатки, начиненной шариками и т.д. Ну, ладно, не взорвалась. Ударила по 10-этажному дому, где жили простые люди. Поэтому это опасная эта эскалация. Нам нужно останавливать это. И делать это нужно аккуратно», — сказал он.

В ночь на 29 июля в Минске на улице Матусевича, 72 упал беспилотник. Впоследствии Следственный комитет Беларуси обнародовал фотографии его обломков, отметив, что боевая часть БПЛА содержала тротил и была начинена металлическими шариками.

Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но на условиях, которые он озвучил в июне 2024 года.

Кроме этого, Владимир Путин акцентировал важность переговоров и в то же время заявил о «чрезмерных ожиданиях».

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести санкции в отношении России через 8 дней.