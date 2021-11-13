Лукашенко заявил, что Путин сделал Украине "хорошее предложение", как закончить войну на Донбассе

Лукашенко заявил, что Путин сделал Украине "хорошее предложение", как закончить войну на Донбассе

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он к Зеленскому относился, как "к своему ребенку".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент государства-агрессора в 2015 году сделал Украине "хорошее предложение", как закончить войну на Донбассе. Речь шла о проведении там местных выборов.

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Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Путин в 2015 году просил пересказать Порошенко, что война может закончиться тогда, когда Украина проведет выборы в Донбассе. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "это было хорошее предложение".

"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться — нельзя. Отказался", — заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он к Зеленскому относился, как "к своему ребенку".

"Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же слов' они", — заявил Лукашенко.

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