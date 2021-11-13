Лукашенко заявил, что Путин сделал Украине "хорошее предложение", как закончить войну на Донбассе

Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он к Зеленскому относился, как "к своему ребенку".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент государства-агрессора в 2015 году сделал Украине "хорошее предложение", как закончить войну на Донбассе. Речь шла о проведении там местных выборов.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что Путин в 2015 году просил пересказать Порошенко, что война может закончиться тогда, когда Украина проведет выборы в Донбассе. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "это было хорошее предложение".
"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться — нельзя. Отказался", — заявил Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он к Зеленскому относился, как "к своему ребенку".
"Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же слов' они", — заявил Лукашенко.
Читайте также:
- Путин заявил, что Россия никогда не признает себя стороной конфликта на Донбассе
- Лидеры США и Китая проведут виртуальную встречу: детали
- Украина и ЕС убеждены, что использование миграции в политических целях Беларусью равносильно контрабанде людей: заявление