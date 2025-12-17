Лукашенко заявил, что Путин якобы хочет мира с Украиной

Александр Лукашенко / © Associated Press

Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV высказался по поводу войны России против Украины и возможных путей ее завершения. По его словам, он «совершенно уверен», что президент РФ Владимир Путин якобы стремится к миру в Украине.

Лукашенко также заявил, что Россия, по его мнению, «побеждает в конфликте», а дальнейшая затяжка войны, по его словам, может привести к прекращению существования Украины и перерасти в глобальный конфликт с применением всех видов вооружения.

Кроме этого, самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что урегулирование войны не зависит полностью от экспрезидента США Дональда Трампа, однако без участия Соединенных Штатов, по его словам, мир в Украине невозможен.

Лукашенко также заявил о необходимости прекращения боевых действий, чтобы у России не было опасений, что перемирие будет использовано для перевооружения Украины. По его словам, Москва якобы заинтересована в заключении такого мирного договора, который гарантировал бы, что война больше «никогда не возобновится».

Отметим, что официальный Киев неоднократно подчеркивал: любые заявления о мире со стороны России не имеют реальной основы без полного вывода российских войск с территории Украины и восстановления ее территориальной целостности.

Напомним, 13 декабря по итогам двухдневных переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и посланника президента США Джона Коула в Минске американская сторона объявила о снятии санкций с белорусского калия.

После этого стало известно, что белорусский диктатор освободил из тюрем более 100 гражданских граждан, среди которых известные оппозиционные политзаключенные и пятеро граждан Украины.