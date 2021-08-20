Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси "стабилизировалась", но "расслабляться не приходится"

Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси "стабилизировалась", но "расслабляться не приходится"

По его словам, ситуация в стране остается непростой.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "стабилизации" общественно-политической ситуации в стране.

Об этом он сказал во время вручения государственных наград силовикам в пятницу, 20 августа, сообщает БелТА.

"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уж после операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там — угорелые, обезумевшие, заблудшие — не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги ", — сказал Лукашенко.

Напомним:

В годовщину сфальсифицированных президентских выборов, из-за которых вспыхнули масштабные протесты, Александр Лукашенко выступил перед избранными СМИ. Угрожал новой мировой войной , если кто-то попытается его задеть, и пообещал пригласить в Беларусь оккупационные российские войска.

, если кто-то попытается его задеть, и пообещал пригласить в Беларусь оккупационные российские войска. Также он отметил, что не хочет, чтобы Беларусь стала полем битвы, "как это было всегда".

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