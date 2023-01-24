Лукашенко заявил, что Украина предложила Беларуси заключить пакт о ненападении

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагает заключить Минску пакт о ненападении. Мол, для того, чтобы беларусские войска не двигались в Украину.

Об этом беларусский диктатор заявил на совещании по общественно-политической обстановке, пишет БЕЛТА.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем это им нужно? Не понятно", — высказался Лукашенко.

По его словам Лукашенко, якобы Запад по-прежнему не отказывается от своих планов по Беларуси. Более того — беларусский диктатор обвинил Украину в том, что на ее территории "ведется подготовка экстремистов и боевиков".

"Сотрудничество" Лукашенко и Путина

Белорусский позиционер Франек Вячорка отмечает, что "Лукашенко держится за Путина". Мол, для обоих диктаторов главной целью является спасение своих жизней и сохранение власти. Именно по этой причине Лукашенко почти полностью исполняет прихоти кремлевского "фюрера".

Также самопровозглашенный президент Беларуси отдает себе отчет, что Путин может убрать его в любой момент. Именно поэтому, заявляет полковник Петр Черник, внутренняя ситуация у Лукашенко невероятно сложна. Впрочем, чем все это закончится, сказать невероятно трудно", подчеркнул эксперт.

В украинской разведке считают, что Лукашенко водит российского диктатора Путина за нос. Ведь в интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси "но и Лукашенко уже не очень в это играет".

В свою очередь, бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес называет Беларусь "самым неизвестным компонентом" в войне РФ. По его словам, пока нельзя уверенно сказать, примет ли Беларусь активное участие в боевых действиях. Впрочем, территорию для войск РФ предоставлять будет.

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