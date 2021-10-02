Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Беларусь превратится в единую военную базу с Россией

На территории страны нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России.
В случае внешней агрессии Беларусь пойдет на еще большее сближение с Россией.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью CNN.
"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей (западных стран - ред.) агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", — заметил Лукашенко.
Сейчас, по его словам, на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России гражданского назначения.
"Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы" — пояснил он. На них служат примерно 30-40 человек.
Также он добавил, что белорусы и русские — братские народы, но движущиеся своим путем. И вопрос о потере независимости Беларуси или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений вообще не стоит.
В то же время, по мнению Лукашенко, никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия совместно могут построить мощную систему единства. Лукашенко подчеркнул, что он не считает возможность присоединения Беларуси к РФ, реальной, потому что Москве "не нужна головная боль".
Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь центром Европы, а поэтому, если в стране "что-то вспыхнет", это грозит мировой войной.
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