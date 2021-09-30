Лукашенко заявил, что Запад перебрасывает через белорусскую границу "мертвых людей", чтобы его дискредитировать

Лукашенко заявил, что Запад перебрасывает через белорусскую границу "мертвых людей", чтобы его дискредитировать

Он требует доказательств того, что белорусский режим насильно отправляет беженцев в соседние европейские страны, о чем свидетельствуют видео с границы, обнародованные ранее Литвой и Польшей.

Пытаясь снять с себя ответственность за кризис с мигрантами, которых подконтрольные ему силовики насильно отправляют на территорию Литвы и Польши, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что страны Запада якобы перебрасывают через границу "мертвых людей", чтобы его дискредитировать.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Вы мертвых людей через границу перекидываете нам ... У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей? Это безумие. Все, что делает ваше польское правительство — это безумие", — заявил Лукашенко.

В то же время Лукашенко утверждает, что он якобы наоборот, всячески пытается помочь беженцам, оставив их в Беларуси, однако те сами бегут к границе с ЕС.

Напомним:

С начала августа по меньшей мере шесть человек погибли на границе между Беларусью и Польшей.

на границе между Беларусью и Польшей. Также Польша разместила тысячи военнослужащих на границе, выстроила заграждения из колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Кроме того МВД Польши разослало почти 31 тысячу смс на мобильные телефоны нелегалов, которые пытаются проникнуть в страну. В них предлагается отказаться от задуманного. К смс прикреплены ссылки на текст на разных языках. "Польская граница закрыта. Белорусская власть вам солгала. Возвращайтесь в Минск!" — гласит сообщение на английском языке.

на мобильные телефоны нелегалов, которые пытаются проникнуть в страну. В них предлагается отказаться от задуманного. К смс прикреплены ссылки на текст на разных языках. "Польская граница закрыта. Белорусская власть вам солгала. Возвращайтесь в Минск!" — гласит сообщение на английском языке. В свою очередь Литва начала строить на белорусской границе "физический барьер", чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в Европейский Союз.

попасть в Европейский Союз. Еврокомиссия 30 сентября признала ситуацию на границе Литвы, Латвии и Польши гибридной атакой Беларуси.

Новости мира: наплыв мигрантов - Польша продолжит чрезвычайное положение в приграничных районах на 60 дней

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку