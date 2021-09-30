Лукашенко заявил, что Запад перебрасывает через белорусскую границу "мертвых людей", чтобы его дискредитировать

Он требует доказательств того, что белорусский режим насильно отправляет беженцев в соседние европейские страны, о чем свидетельствуют видео с границы, обнародованные ранее Литвой и Польшей.
Пытаясь снять с себя ответственность за кризис с мигрантами, которых подконтрольные ему силовики насильно отправляют на территорию Литвы и Польши, cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что страны Запада якобы перебрасывают через границу "мертвых людей", чтобы его дискредитировать.
Об этом он сказал в интервью CNN.
"Вы мертвых людей через границу перекидываете нам ... У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей? Это безумие. Все, что делает ваше польское правительство — это безумие", — заявил Лукашенко.
В то же время Лукашенко утверждает, что он якобы наоборот, всячески пытается помочь беженцам, оставив их в Беларуси, однако те сами бегут к границе с ЕС.
Напомним:
- С начала августа по меньшей мере шесть человек погибли на границе между Беларусью и Польшей.
- Также Польша разместила тысячи военнослужащих на границе, выстроила заграждения из колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.
- Кроме того МВД Польши разослало почти 31 тысячу смс на мобильные телефоны нелегалов, которые пытаются проникнуть в страну. В них предлагается отказаться от задуманного. К смс прикреплены ссылки на текст на разных языках. "Польская граница закрыта. Белорусская власть вам солгала. Возвращайтесь в Минск!" — гласит сообщение на английском языке.
- В свою очередь Литва начала строить на белорусской границе "физический барьер", чтобы помешать нелегальным мигрантам попасть в Европейский Союз.
- Еврокомиссия 30 сентября признала ситуацию на границе Литвы, Латвии и Польши гибридной атакой Беларуси.