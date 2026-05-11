Лукашенко заявил о перевооружении армии: в СНБО объяснили, есть ли угроза для Украины

Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости модернизации белорусской армии и оснащении ее современным вооружением. Заговорил диктатор и о наземных операциях.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на государственное агентство BelTA.

По словам Лукашенко, власти Беларуси планируют провести анализ технического оснащения армии, поскольку без современного оружия невозможно обеспечить эффективную оборону страны.

«Мы должны иметь оружие, которым можем воспользоваться и с которым умеем обращаться», — заявил белорусский диктатор.

Также он подчеркнул, что военные должны учитывать особенности территории Беларуси как потенциального театра боевых действий.

Отдельно Лукашенко высказался о современных войнах, заявив, что самих авиаударов и ракетных атак недостаточно для победы. В качестве примера он привел конфликты на Ближнем Востоке, в частности, противостояние между Ираном, Израилем и США.

«Бомбили, забросали бомбами и ракетами… И что победили? Нет. Без наземной операции никуда», - сказал он.

Информацию прокомментировали в СНБО. Так, руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что сейчас очень много манипуляций.

«Лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также у Беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию. Все, что делает Беларусь сейчас — имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны», — констатировал Коваленко.

Он добавляет, что в случае агрессивных действий Беларусь сложится с негативными последствиями, поэтому это станет роковой ошибкой. В свою очередь, украинские власти следят за ситуацией, а вооруженные силы готовы к любому развитию событий.

Ранее в СНБО заявили, что Украина контролирует ситуацию на границе с Белоруссией и фиксирует все действия белорусских военных. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко подчеркнул, что сейчас со стороны Беларуси возможны лишь мелкие провокации, которые будут иметь негативные последствия для самого Минска. По словам Коваленко, реальной угрозы масштабного наступления с территории Беларуси сейчас нет.

