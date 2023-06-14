Лукашенко заявил, при каком условии Путин может применить ядерное оружие

Мол, только от Москвы зависит, будет ли нажата эта кнопка.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного вооружения, если будет загнан в угол.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам.

Он подчеркнул, что они тоже "боятся" и "жить хотят". Ведь это "может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе: пуля может с орбиты сойти, если все это оружие разразится".

«Оружие ядерное для того и существует. или в угол загоните, и другого выхода не будет (из угла только вперед можно выйти), вот тогда – ждите. Поэтому пока еще есть такая возможность, давайте договоримся", заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор заявил, что "имеет информацию, от которой все там разразятся": в Украине абсолютное большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военные. Он цинично призвал прекратить войну, а затем разбираться, кто виноват. По его словам, "разборки" в таком случае будут не в пользу Украины.

Напомним, Александр Лукашенко заявлял, что размещение российского ядерного вооружения в Беларуси являлось его просьбой, а его применение возможно в случае агрессии против республики.

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