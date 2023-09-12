Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лула да Силва изменил свое мнение об аресте Путина в Бразилии

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1206
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лула да Силва изменил свое мнение об аресте Путина в Бразилии

Фото: Associated Press

Бразильский лидер подчеркнул, что не знает, какое решение примет система правосудия его страны.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал свои личные заверения, что российский президент-диктатор Владимир Путин не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда, если тот приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Об этом президент Бразилии сказал в интервью СМИ, сообщает издание UOL.

"Я не знаю, арестует ли бразильская система правосудия его. Это решают суды, а не правительство и не парламент. Это важно", — сказал Лула.

Бразильский лидер подчеркнул, что хочет изучить вопрос Международного уголовного суда. В частности, "почему Бразилия подписала соглашение"

"Так как США его не подписали, Россия также не является его подписантом. Итак, я хочу знать, почему Бразилия подписала соглашение о суде, которое США не принимают", — заявил бразильский лидер.

Напомним, ранее президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что российского диктатора Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который будет проходить в 2024 году.

В Офисе президент Зеленского ответили президенту Бразилии, который пообещал не арестовывать Путина. По словам советника ОП Михаила Подоляка, президент Бразилии является автором курса: "ломай все, что можно".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1206
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация