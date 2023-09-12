Лула да Силва изменил свое мнение об аресте Путина в Бразилии

Бразильский лидер подчеркнул, что не знает, какое решение примет система правосудия его страны.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал свои личные заверения, что российский президент-диктатор Владимир Путин не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда, если тот приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Об этом президент Бразилии сказал в интервью СМИ, сообщает издание UOL.

"Я не знаю, арестует ли бразильская система правосудия его. Это решают суды, а не правительство и не парламент. Это важно", — сказал Лула.

Бразильский лидер подчеркнул, что хочет изучить вопрос Международного уголовного суда. В частности, "почему Бразилия подписала соглашение"

"Так как США его не подписали, Россия также не является его подписантом. Итак, я хочу знать, почему Бразилия подписала соглашение о суде, которое США не принимают", — заявил бразильский лидер.

Напомним, ранее президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что российского диктатора Владимира Путина не арестуют в Бразилии, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который будет проходить в 2024 году.

В Офисе президент Зеленского ответили президенту Бразилии, который пообещал не арестовывать Путина. По словам советника ОП Михаила Подоляка, президент Бразилии является автором курса: "ломай все, что можно".

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